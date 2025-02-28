❌ Минфин не будет каждый год индексировать шкалу НДФЛ

Когда в стране установили прогрессивную шкалу, Минфин обещал, что в течение трех лет не будет ее менять. Это нужно, чтобы отследить результаты.

В Минфине не поддержали предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) каждый год индексировать лимиты доходов для определения налоговой ставки по прогрессивной шкале НДФЛ.

«Мы договорились, когда вводили (прогрессивную шкалу налогообложения), что три года будем мониторить и принимать решения. Наша позиция не изменилась», — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Недавно мы писали, что РСПП попросил индексировать шкалу НДФЛ, чтобы рост налоговой нагрузки не зависел от увеличения инфляции, а был связан только с фактическим заработком россиян.