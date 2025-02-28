НДФЛ

Когда платить НДФЛ, если налоговый агент его не удержал

Минфин уточнил порядок уплаты НДФЛ для физлиц, чьи доходы не были правильно обработаны налоговыми агентами.

Граждане обязаны самостоятельно платить налог, если агент не удержал его. Об этом говорится в письме от 16.01.2025 № 03-04-05/2866.

Вообще-то налоговый агент должен сообщить в налоговую о невозможности удержать налог. И ФНС пришлет уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря.

Но человек может и сам задекларировать этот доход. Это не запрещено. Если сдать 3-НДФЛ с указанием этого дохода, то уплатить налог надо до 15 июля года, следующего за отчетным.

И если информация о доходах все же была предоставлена налоговыми агентами, этот срок уплаты налога не изменяется, подчеркнул Минфин.

Ранее мы писали, что при выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ.

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