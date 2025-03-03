Для налога на имущество по объекту общепита учитывают всю его площадь

Что означает «объект общественного питания» для целей кадастрового налога, разъяснил Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-05-05-01/7478.
Ориентироваться надо на ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».
По нему объект общепита – это имущественный комплекс, используемый для оказания услуг общепита, в том числе изготовления продукции общепита, создания условий для потребления и реализации продукции общепита.
А при определении площади объекта общепита надо учитывать, в том числе площади вспомогательных помещений, обеспечивающих функционирование объекта.
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