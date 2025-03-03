Налог на имущество организаций

Для налога на имущество по объекту общепита учитывают всю его площадь

Налогом на имущество по кадастровой стоимости облагаются помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых по ЕГРН или документами технического учета предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания либо которые фактически используются для этих целей.

Что означает «объект общественного питания» для целей кадастрового налога, разъяснил Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-05-05-01/7478.

Ориентироваться надо на ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».

По нему объект общепита – это имущественный комплекс, используемый для оказания услуг общепита, в том числе изготовления продукции общепита, создания условий для потребления и реализации продукции общепита.

А при определении площади объекта общепита надо учитывать, в том числе площади вспомогательных помещений, обеспечивающих функционирование объекта.

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