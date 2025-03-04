До 25 марта организации должны сдать декларацию по УСН

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев организации и ИП на УСН должны сдавать ЕНП-уведомления с авансом по СН к уплате. По итогу года уведомление не нужно.

Годовая сумма налога будет отражена в декларации.

Срок сдачи декларации по УСН за 2024 год:

до 25.03.2025 – организации;

до 25.04.2025 – ИП.

Напомним, с отчета за 2024 год надо сдавать декларацию по УСН новой формы. Она утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Также на титульном листе теперь нужно указывать идентификатор МЧД (GUID).

Про частые ошибки бизнеса в декларации по УСН мы рассказывали тут.