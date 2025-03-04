До 25 марта организации должны сдать декларацию по УСН

Годовая сумма налога будет отражена в декларации.
Срок сдачи декларации по УСН за 2024 год:
до 25.03.2025 – организации;
до 25.04.2025 – ИП.
Напомним, с отчета за 2024 год надо сдавать декларацию по УСН новой формы. Она утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. На титульном листе появилась строка «Объект налогообложения». Также на титульном листе теперь нужно указывать идентификатор МЧД (GUID).
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