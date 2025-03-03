Рестораторов пока что не будут наказывать за несоблюдение новых правил работы с ККТ

С 1 марта 2025 года для общепита начали действовать новые правила формирования и выдачи кассовых чеков. Например, официанты должны сначала распечатать чек, затем получить согласие клиента совершить расчет, после принять оплату.
Для исполнения новых требований кафе и ресторанам нужно обновить программное обеспечение. Такая разработка еще не прошла обязательное тестирование, на это уйдет около 3-4 месяцев.
Поэтому налоговики вместо штрафов за несоблюдение новых правил будет информировать бизнесменов об изменениях. Об этом говорится в письме ФНС от 25.02.2025 № АБ-4-20/1906@.
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