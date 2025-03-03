Отели должны получить свидетельство о классификации до 1 сентября

Сайты для туристов не смогут публиковать информацию о гостиницах и других средствах размещения, которые не получили классификацию.

Владельцы гостиниц должны пройти самостоятельный этап классификации через сервис Росаккредитации. Это нужно сделать до 1 сентября 2025 года, но не раньше, чем закончится срок действия выданного ранее свидетельства.

С 1 марта упрощенная процедура классификации распространятся на глэмпинги, санатории и базы отдыха, которые раньше не подлежали оценке. В систему нужно загрузить данные о владельце и средстве размещения, адрес и одно фото.

«Собственники средств размещения, ранее не подлежавших классификации, но прощедщих процедуру по упрощенной системе до 1 марта и включенных в реестр средств размещения, до 1 сентября должны пройти самооценку по чек-листу и внести в реестр документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям», — сказано на сайте Минэкономразвития.

На 1 января 2025 года Росаккредитация включила в реестр 24 тыс. средств размещения. С начала года заявки на классификацию подали 2051 гостиниц и отелей.

Сайты-агрегаторы могут публиковать сведения только о тех отелях и средствах размещения, которые прошли процедуру классификации. Региональные власти с 1 марта могут проводить выездные проверки гостиничного бизнеса, а также мониторить публичные ресурсы и выдавать предписания об устранении нарушений.