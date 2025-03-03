За два дня самозапрет на оформление кредита подключили почти 2 млн человек

Средний возраст пользователей, которые установили самозапрет на Госуслугах, — 53 года.

С 1 марта 2025 года на портале Госуслуги можно установить самозапрет на оформление кредита. За два дня новой функцией воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителей составил 53 года.

«Слово “самозапрет” возглавило топ запросов Роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Чаще всего самозапрет подключали в Москве (351 тыс. человек), Санкт-Петербурге (143,9 тыс.), в Московской области (112,3 тыс.), Краснодарском крае (69,3 тыс.).

У пользователей, которые установили самозапрет, в кредитной истории появилась специальная отметка для банков и МФО. При ее наличии финансовые организации будут отказывать в кредитовании. Самозапрет можно снять в любой момент на Госуслугах.