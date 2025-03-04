Бизнес по обработке металлов может применять тариф взносов 7,6%

Таким образом, если у компании основной код ОКВЭД – 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей», то она может применять пониженный тариф взносов 7,6%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-15-06/130886.
Доходы от такой деятельности должны составлять не менее 70%. Долю доходов указывают в приложении 3.1 РСВ.
Перечень основных кодов ОКВЭД, которые подпадают под льготу для обрабатывающих производств, утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
Ранее Минфин пояснял, что виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации ОКВЭД. Все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.
С 2025 года бухгалтеры по-новому рассчитывают зарплату, НДФЛ, страховые взносы и больничные. Научим справляться с новыми задачами без стресса и ошибок на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию