Бизнес по обработке металлов может применять тариф взносов 7,6%

В перечне кодов ОКВЭД для пониженного тарифа взносов 7,6% для обрабатывающих производств есть код 25.1. Код ОКВЭД 25.11 тоже включен в этот подкласс, поэтому тоже подходит для пониженных взносов.

Таким образом, если у компании основной код ОКВЭД – 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей», то она может применять пониженный тариф взносов 7,6%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-15-06/130886.

Доходы от такой деятельности должны составлять не менее 70%. Долю доходов указывают в приложении 3.1 РСВ.

Перечень основных кодов ОКВЭД, которые подпадают под льготу для обрабатывающих производств, утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

Ранее Минфин пояснял, что виды деятельности в перечне определены на уровне подкласса иерархического метода классификации ОКВЭД. Все входящие в определенный подкласс группы, подгруппы и виды деятельности по ОКВЭД2 также относятся к перечню.