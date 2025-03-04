При импорте авто из стран ЕАЭС в утильсбор включают все недоплаченные налоги

При ввозе легковых автомобилей на территории РФ необходимо уплатить утилизационный сбор. При ввозе авто из стран ЕАЭС в прошлом году расчет утилизационного сбора уточнили.

Тем самым созданы равные условия для тех, кто ввозит в РФ авто, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру на территории РФ с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, учитываются в составе утилизационного сбора.

Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это на территории РФ и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-13-06/617.