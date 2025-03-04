НДФЛ

Чтобы не платить НДФЛ за сдачу металлолома, вы должны доказать, что владели этим металлом много лет

Доходы от сдачи металлолома облагаются НДФЛ При этом человек должен сам задекларировать этот доход в 3-НДФЛ и уплатить его. Но налога может не быть, если срок владения данным имуществом – более 3 лет.

Срок владения надо доказать, заявляют налоговики.

Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие основания возникновения права собственности на сдаваемый лом и период его нахождения в собственности. Это могут быть платежные документы на оплату приобретенного имущества, сдаваемого в дальнейшем как лом.

Основания возникновения права собственности на сдаваемый лом указываются в приемо-сдаточном акте.

Если лом находился в собственности физлица менее 3 лет и доход от его сдачи превысил 250 тыс. рублей, то такой доход облагается НДФЛ по ставке 13%.

Если же доход за год превысит 2,4 млн рублей, применяется ставка НДФЛ 15%.

Комментарии

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  • Лидия

    Чтобы не платить НДФЛ за сдачу металлолома, вы должны доказать, что владели этим металлом много лет

    То есть, чтобы избавиться от хлама, надо, чтобы он, этот хлам, валялся у тебя более трех лет? А никто не хочет приплатить тем, кто собирает этот хлам? Не будем говорить, что люди этим занимаются не от хорошей жизни, но по одному каналу был сюжет, как люди очищали северные территории от оставшегося там хлама и металлолома в том числе. Премию им за это никто не хочет дать?

  • Джон

    Я бы еще добавил. При сдаче найденного на улице металлолома 75% идет в доход государства, а 25% тому кто нашел. И уже с этих 25% платить ндфл. Вот тогда будет честно и по закону.