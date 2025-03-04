Чтобы не платить НДФЛ за сдачу металлолома, вы должны доказать, что владели этим металлом много лет

Доходы от сдачи металлолома облагаются НДФЛ При этом человек должен сам задекларировать этот доход в 3-НДФЛ и уплатить его. Но налога может не быть, если срок владения данным имуществом – более 3 лет.

Срок владения надо доказать, заявляют налоговики.

Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие основания возникновения права собственности на сдаваемый лом и период его нахождения в собственности. Это могут быть платежные документы на оплату приобретенного имущества, сдаваемого в дальнейшем как лом.

Основания возникновения права собственности на сдаваемый лом указываются в приемо-сдаточном акте.

Если лом находился в собственности физлица менее 3 лет и доход от его сдачи превысил 250 тыс. рублей, то такой доход облагается НДФЛ по ставке 13%.

Если же доход за год превысит 2,4 млн рублей, применяется ставка НДФЛ 15%.