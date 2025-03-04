Чтобы не платить НДФЛ за сдачу металлолома, вы должны доказать, что владели этим металлом много лет

Срок владения надо доказать, заявляют налоговики.
Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие основания возникновения права собственности на сдаваемый лом и период его нахождения в собственности. Это могут быть платежные документы на оплату приобретенного имущества, сдаваемого в дальнейшем как лом.
Основания возникновения права собственности на сдаваемый лом указываются в приемо-сдаточном акте.
Если лом находился в собственности физлица менее 3 лет и доход от его сдачи превысил 250 тыс. рублей, то такой доход облагается НДФЛ по ставке 13%.
Если же доход за год превысит 2,4 млн рублей, применяется ставка НДФЛ 15%.
Комментарии3
В общем, придется бомжикам ИП регистрировать.
То есть, чтобы избавиться от хлама, надо, чтобы он, этот хлам, валялся у тебя более трех лет? А никто не хочет приплатить тем, кто собирает этот хлам? Не будем говорить, что люди этим занимаются не от хорошей жизни, но по одному каналу был сюжет, как люди очищали северные территории от оставшегося там хлама и металлолома в том числе. Премию им за это никто не хочет дать?
Я бы еще добавил. При сдаче найденного на улице металлолома 75% идет в доход государства, а 25% тому кто нашел. И уже с этих 25% платить ндфл. Вот тогда будет честно и по закону.