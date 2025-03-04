Под проверку попадут на 40% больше гостиниц и ресторанов

Федерация ревизоров гостеприимства тайно проверит до 700 отелей и ресторанов. По результатам аудита лучшим компаниям присвоят знак качества, а заведения попадут в российский гид.

В 2025 году Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) на 40% увеличит число отелей и ресторанов, которые будут тайно проверять по аналогии с Michelin. Всего инспекция пройдет в 700 объектах.

Ферего проводит аудит работы компаний в сфере гастрономического туризма и качественного отельного отдыха в РФ и СНГ. По результатам проверок 2024 года знаки качества получили 52 компании из 500. Заведения попали в российский гид.

«В отличие от традиционных рейтингов и отзывов в интернете, которые часто субъективны, тайные проверки Ферего дают объективную картину. Это принципиально другой подход, который делает систему по-настоящему полезной и значимой», — сказала руководитель организации Галина Драгни.

Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel в Москве Станислав Кондов считает, что подобные проверки позволяют владельцам обратить внимание не неочевидные вещи, которые очень важны для гостей.