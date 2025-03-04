Выплаты сотруднику за использование личного имущества для рабочих целей закрепят в ТК РФ

Отсутствие в ТК РФ четкой системы возмещения работодателями этих сумм, считают в Госдуме, усиливает дополнительную финансовую нагрузку на многих россиян.
Депутаты подготовили проект, который закрепит в ТК РФ обязанность работодателя прописывать в договоре о трудоустройстве правила и размер компенсации за пользование личной техникой в целях выполнения рабочих обязанностей.
Нужен такой проект или нет? Что думаете?
Еще интересно, не пересмотрят ли смешную сумму компенсации, освобождаемую от взносов и НДФЛ, при отсутствии у сотрудника подтверждающих документов? Ведь работодатель обязан будет компенсировать расходы сотрудника по ТК РФ и суммы будут считаться именно компенсацией.
Начать дискуссию