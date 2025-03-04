Госкомпании потратили рекордную сумму на закупках у малого бизнеса

В 2024 году объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса вырос на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным после того, как ввели обязательную квоту в 25% на закупки у МСП.

В Корпорации МСП считают, что рост произошел за счет увеличения объема закупок у предпринимателей из сферы обрабатывающих производств, у разработчиков российских IT-решений, а также у тех, кто поставляет высокотехнологичную продукцию.

«Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд рублей», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

В 2024 году стало на 6,1% больше представителей субъектов МСП, которые заключили договоры с госкомпаниями — их число превысило 226 тыс. Самый высокий объем закупок был в Москве (3,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (801,4 млрд), Татарстане (552,6 млрд), Московской (431,3 млрд) и Свердловской (346,9 млрд) областях.