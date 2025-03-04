🌏 Трудовых мигрантов будут искать в новых странах

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о планах искать новые страны для привлечения трудовых мигрантов в Россию.

Власти могут рассмотреть рабочих из Мьянмы, где численность населения составляет 55 млн человек, а работает только 6 млн.

«Надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми», — сказал Максим Решетников.

Сейчас компании начали чаще привлекать рабочих из Африки, Латинской Америки и Азии. В основном такие вакансии открыты в агропромышленном комплексе, также сотрудники-мигранты нужны на стройки, склады и службы доставки.