Экс-президент банка «Открытие» стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна.

В июле 2024 года банк «Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна, поскольку предприниматель не соблюдает соглашение о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров «Открытия» в размере 289,5 млрд рублей. Суд признал законными требования кредитной организации. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Банк «Траст» считает, что Рубен Аганбегян скрыл апартаменты в Нью-Йорке и другую недвижимость, а также деньги на счетах в США, Армении и Латвии. Он также был ответчиком в деле о субсидиарной ответственности по обязательствам «Открытие Холдинг» на сумму 916 млрд рублей.

В 2017 году банк «Открытие» принадлежал АО «Открытие Холдинг», затем Центробанк провел санацию кредитной организации и продал ее группе ВТБ.