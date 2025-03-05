Трехлетний запрет на пониженные УСН-ставки не действует для тех, кто сменил адрес в 2024 году

Кто успел сменить юрадрес (для организаций) или прописку (для ИП) в 2024 году, на того новые правила не распространяются.
Об этом сообщает ФНС в письме от 27.12.2024 № СД-4-3/14727@.
Если переезд бизнеса случился после 01.01.2025, права на льготную ставку не будет.
Напомним: если по новому месту нахождения ставка по УСН меньше, чем была по прежнему, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в регионе по старому адресу.
Ранее мы писали, что региональные УФНС проверят бизнес на УСН на предмет фиктивной миграции.
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