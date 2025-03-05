🚙 Банкротство и налог на авто: Верховный Суд и ФНС встали на сторону граждан

Налоговики опубликовали рекомендации по прекращению налогообложения транспортным налогом граждан, чьи автомобили были принудительно проданы с торгов в рамках банкротства.

Исчисление транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, когда имущество было принудительно изъято у собственника. Для этого налогоплательщику необходимо подать в налоговый орган заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@. К заявлению можно приложить документы, подтверждающие факт принудительного изъятия (например, решение суда).

После признания физлица банкротом все права на его имущество, включая автомобили, переходят к финансовому управляющему. Именно он организует продажу ТС, а бывший собственник теряет возможность самостоятельно снять автомобиль с учета в ГАИ (ГИБДД). Это означает, что обязанность по уплате налога переходит к новому владельцу с момента заключения договора купли-продажи.

В подтверждение своей позиции ФНС в письме от 28.02.2025 № СД-4-21/2051@ ссылается на кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда от 29.02.2024 № 80-КАД23-8-К6. Суд указал, что после принудительной продажи ТС в рамках банкротства бремя содержания имущества, включая уплату налогов, переходит к новому собственнику.