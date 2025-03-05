Сотрудники не обязаны волонтерить

В трудовой договор нельзя включать условие об обязанности работника осуществлять добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 27.01.2025 № 14-6/10/В-1112.

Трудовой договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с теми, что установлены ТК.

Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению.

Волонтеры – это добровольцы, которые безвозмездно выполняют работы в общественно полезных целях.

Условие об обязанности работника вести волонтерскую деятельность, основанную исключительно на личном желании безвозмездно выполнять такую работу, не может являться условием трудового договора, так как это противоречит ТК и самому понятию о волонтерстве.