Спрос на вклады упал на 7% из-за снижения ставок

Объем онлайн-заявок на вклады достиг самого низкого показателя с мая 2023 года.

В январе 2025 года объем онлайн-заявок на вклады сократился на 18% по сравнению с декабрем, а в феврале — на 7% от январских показателей. Это самое низкое значение с мая 2023 года.

Такую динамику связывают с тем, что с банки стали предлагать низкие ставки по вкладам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«Ключевая ставка стабилизировалась на уровне 21% <…> Вероятно, банки восприняли это как сигнал к дальнейшему спаду, так как стали снижать ставки по вкладам — сейчас они составляют порядка 20% для долгосрочных депозитов», — сказала Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Также она добавила, что менее выгодные условия перестали привлекать внимание потребителей, спрос на вклады охлаждается.