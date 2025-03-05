Мастер-класс уже завтра! Научитесь в 1С заполнять декларацию по УСН за 2024 год

Заполните декларацию по УСН за 2024 год вместе с аудитором, чтобы избежать ошибок и не столкнуться с претензиями со стороны налоговых органов.

На мастер-классе «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3» подробно рассмотрим процесс подготовки, расчетов и заполнения декларации по УСН за 2024 год для режимов «доходы» и «доходы минус расходы». Он состоится 6 марта в 11:00 мск!

Аудитор расскажет откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также, что и как проверить в программе.

На тренинге разберем:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование Книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на мастер-классе 6 марта в 11:00 мск!