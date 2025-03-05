Мастер-класс уже завтра! Научитесь в 1С заполнять декларацию по УСН за 2024 год

На мастер-классе «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3» подробно рассмотрим процесс подготовки, расчетов и заполнения декларации по УСН за 2024 год для режимов «доходы» и «доходы минус расходы». Он состоится 6 марта в 11:00 мск!
Аудитор расскажет откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также, что и как проверить в программе.
На тренинге разберем:
Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов.
Проверка начисления авансовых платежей по УСН.
Формирование Книги учета доходов и расходов.
Расчет и начисление налога при УСН.
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».
Ждем вас на мастер-классе 6 марта в 11:00 мск!
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