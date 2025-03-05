РСВ за 2024 год: как отразить директора-учредителя без трудового договора и выплат

Заполнение расчета по страховым взносам (РСВ) на директора-учредителя зависит от того, заключен ли с ним трудовой договор.

Ситуация, когда учредитель компании одновременно исполняет обязанности директора, требует четкого понимания норм трудового права. Существует два подхода, и тут надо выбрать один из них и придерживаться его постоянно.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Подход № 1: трудовой договор с руководителем-единственным участником (учредителем) не требуется

Согласно позиции Минтруда (письмо № 14-2/В-293 от 24.03.2020) и Роструда (письмо № ПГ/20827-6-1 от 29.07.2021), единственный учредитель не может заключить трудовой договор сам с собой. Это противоречит принципу двусторонней сделки (ст. 56, 273 ТК). В таком случае директор не считается работником: он управляет организацией на основании решения общего собрания участников.

Важно понимать, что у руководителя тогда не будет ни пенсионного стажа, ни прав на пособия (вкл. больничные), ни оплаты командировочных расходов, ни отпусков.

В РСВ необходимо указывать нулевую численность:

Строка 010 Раздела 1 «Среднесписочная численность» — 0 .

Подраздел 1.1 «Количество застрахованных лиц» — 0.

Если трудовой договор отсутствует, директор не признается застрахованным лицом. Указание «1» в отчетах (в ЕФС-1, РСВ и ПСФЛ) — ошибочно, даже если учредитель фактически работает. Для исключения претензий необходимо направить пояснение в ИФНС со ссылками позицию Минтруда и Роструда.

Таким образом, на отношения единственного участника с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. Он должен своим решением возложить на себя функции руководителя, а управленческая деятельность в этом случае идет без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

Подход № 2: трудовой договор с руководителем-единственным участником (учредителем) нужен

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора. Нормы ТК не говорят о невозможности заключения договора с самим собой. Они декларируют то, что единственный участник (учредитель) общества не нуждается в гарантиях, предоставляемых наемному руководителю.

При выборе этого варианта директор-учредитель становится таким же работником, как и все остальные. Если он не хочет получать зарплату, его можно отправить в отпуск за свой счет. Или он может оформить себя на неполную ставку. Например, 1 час в день.

Суды тоже указывают на необходимость (правомерность) заключения трудового договора с руководителем — единственным участником (учредителем). Например, в связи с обязательным соцстрахованием этого работника.

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