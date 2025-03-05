Искусственный интеллект научился объяснять требования ФНС

С помощью ИИ-Ассистента сервис онлайн-бухгалтерии банка Точка может расшифровывать требования налоговой. Такое решение появилось впервые среди российских банков, сообщает пресс-релиз банка, он есть у «Клерка».
«Ассистент» анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами, процесс занимает несколько секунд.
«ИИ-Ассистент сразу объясняет, о чем документ, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчету или заплатить налоги», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.
Сейчас «Ассистент» умеет пересказывать более 50 требований. Заявлено, что информация о запросах надежно защищена, банк следит за соблюдением налоговой тайны и не передает ее сторонним сервисам.
Комментарии2
Идиты... ? Нуваще!... До чего техника дошла! Налоговые запросы понимает!
Их не понимает конкретный инспектор, который формировал их, а ИИ - ужо!
А посадите их рядом! Что бы вся переписка сразу велась... как полагается!
Не? такого ещё не смогли сделать?...
Даже я, не будучи ИИ, знаю идеальную интерпретацию большинства запросов ФНС: "С*ка, деньги гони!"