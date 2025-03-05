Искусственный интеллект научился объяснять требования ФНС

«Ассистент» поможет понять требования налоговиков и перескажет суть запросов простыми словами за несколько секунд.

С помощью ИИ-Ассистента сервис онлайн-бухгалтерии банка Точка может расшифровывать требования налоговой. Такое решение появилось впервые среди российских банков, сообщает пресс-релиз банка, он есть у «Клерка».

«Ассистент» анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами, процесс занимает несколько секунд.

«ИИ-Ассистент сразу объясняет, о чем документ, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчету или заплатить налоги», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Сейчас «Ассистент» умеет пересказывать более 50 требований. Заявлено, что информация о запросах надежно защищена, банк следит за соблюдением налоговой тайны и не передает ее сторонним сервисам.