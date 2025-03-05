Налоговые требования

Искусственный интеллект научился объяснять требования ФНС

«Ассистент» поможет понять требования налоговиков и перескажет суть запросов простыми словами за несколько секунд.

С помощью ИИ-Ассистента сервис онлайн-бухгалтерии банка Точка может расшифровывать требования налоговой. Такое решение появилось впервые среди российских банков, сообщает пресс-релиз банка, он есть у «Клерка».

«Ассистент» анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами, процесс занимает несколько секунд.

«ИИ-Ассистент сразу объясняет, о чем документ, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчету или заплатить налоги», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Сейчас «Ассистент» умеет пересказывать более 50 требований. Заявлено, что информация о запросах надежно защищена, банк следит за соблюдением налоговой тайны и не передает ее сторонним сервисам.

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Ассистент» поможет понять требования налоговиков и перескажет суть запросов простыми словами за несколько секунд.

    Идиты... ? Нуваще!... До чего техника дошла! Налоговые запросы понимает!

    Их не понимает конкретный инспектор, который формировал их, а ИИ - ужо!

    А посадите их рядом! Что бы вся переписка сразу велась... как полагается!

    Не? такого ещё не смогли сделать?...

    • VadimBA

      До чего техника дошла! Налоговые запросы понимает!

      Даже я, не будучи ИИ, знаю идеальную интерпретацию большинства запросов ФНС: "С*ка, деньги гони!"