Минфин: налоговые льготы по ПДС для работодателей заработают в 2025 году

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что в 2025 году работодатели начнут получать налоговые льготы, если их сотрудники стали участника программы долгосрочных сбережений (ПДС).
«С точки зрения налогообложения — это включение, соответственно, взносов, которые идут на софинансирование по программе в общую налоговую базу, чтобы можно было сальдировать. То есть то же самое, как по зарплате сейчас идет, и как по взносам в программу корпоративного пенсионного обеспечения», — сказал Яковлев.
Также льготы будут распространяться и на социальные взносы, как в корпоративных пенсионных программах.
ПДС начала действовать с 1 января 2024 года, участники программы заключают договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и получают от государства софинансирование взносов до 36 тыс. рублей в год. Минимальный срок сбережений — 15 лет.
Начать дискуссию