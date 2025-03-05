Минфин: налоговые льготы по ПДС для работодателей заработают в 2025 году

Сейчас в программе долгосрочных сбережений не предусмотрены налоговые льготы для работодателей, но это исправят. Компании смогут пользоваться теми же преимуществами, которые дают корпоративные пенсионные программы.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что в 2025 году работодатели начнут получать налоговые льготы, если их сотрудники стали участника программы долгосрочных сбережений (ПДС).

«С точки зрения налогообложения — это включение, соответственно, взносов, которые идут на софинансирование по программе в общую налоговую базу, чтобы можно было сальдировать. То есть то же самое, как по зарплате сейчас идет, и как по взносам в программу корпоративного пенсионного обеспечения», — сказал Яковлев.

Также льготы будут распространяться и на социальные взносы, как в корпоративных пенсионных программах.

ПДС начала действовать с 1 января 2024 года, участники программы заключают договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и получают от государства софинансирование взносов до 36 тыс. рублей в год. Минимальный срок сбережений — 15 лет.