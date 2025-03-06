Что изменилось по УСН с 2025 года: обзор от ФНС

Краткий обзор изменений-2025 по УСН приводит региональное УФНС.

До 337,5 млн руб. увеличен лимит доходов для перехода на УСН. Ранее этот порог составлял 112,5 млн руб.

Со 100 до 130 человек увеличена средняя численность сотрудников для применения УСН.

До 450 млн руб. увеличен лимит доходов для применения УСН.

При нарушении лимита право применять УСН прекращается с начала месяца (ранее ­– с начала квартала), в котором это нарушение допущено.

Плательщики УСН обязаны уплачивать НДС при доходах более 60 млн руб. в год. При этом если доходы за 2024 год не превысили 60 млн руб., то с 01.01.2025 обязанность по уплате НДС в бюджет не возникает. Освобождение от НДС предоставляется автоматически.

У упрощенцев с НДС есть альтернатива. Можно выбрать обычные ставки НДС с вычетом, либо пониженные без вычета (5% при доходах от 60 млн до 250 млн руб. и 7% – от 250 млн до 450 млн руб. в год). Ранее на УСН не было НДС.

Со 150 до 200 млн руб. увеличен предельный размер остаточной стоимости основных средств.

Коэффициент-дефлятор на 2025 год установлен в размере 1.

Изменен порядок уплаты налога при УСН, если налогоплательщик изменил место регистрации на другой субъект, где ставка ниже. В этом случае нужно уплачивать налог по ставке, которая действовала в регионе до изменения места регистрации в течение 3 лет.

Запрещено учитывать в расходах туристический налог плательщикам УСН с объектом «доходы минус расходы».