УСН

Что изменилось по УСН с 2025 года: обзор от ФНС

С этого года на УСН появился НДС, выросли лимиты, не стало возможности снизить ставку при переезде бизнеса.

Краткий обзор изменений-2025 по УСН приводит региональное УФНС.

  • До 337,5 млн руб. увеличен лимит доходов для перехода на УСН. Ранее этот порог составлял 112,5 млн руб.

  • Со 100 до 130 человек увеличена средняя численность сотрудников для применения УСН.

  • До 450 млн руб. увеличен лимит доходов для применения УСН.

  • При нарушении лимита право применять УСН прекращается с начала месяца (ранее ­– с начала квартала), в котором это нарушение допущено.

  • Плательщики УСН обязаны уплачивать НДС при доходах более 60 млн руб. в год. При этом если доходы за 2024 год не превысили 60 млн руб., то с 01.01.2025 обязанность по уплате НДС в бюджет не возникает. Освобождение от НДС предоставляется автоматически.

  • У упрощенцев с НДС есть альтернатива. Можно выбрать обычные ставки НДС с вычетом, либо пониженные без вычета (5% при доходах от 60 млн до 250 млн руб.  и 7% – от 250 млн до 450 млн руб. в год). Ранее на УСН не было НДС.

  • Со 150 до 200 млн руб. увеличен предельный размер остаточной стоимости основных средств.

  • Коэффициент-дефлятор на 2025 год установлен в размере 1.

  • Изменен порядок уплаты налога при УСН, если налогоплательщик изменил место регистрации на другой субъект, где ставка ниже. В этом случае нужно уплачивать налог по ставке, которая действовала в регионе до изменения места регистрации в течение 3 лет.

  • Запрещено учитывать в расходах туристический налог плательщикам УСН с объектом «доходы минус расходы».

  • Отменены повышенные ставки 8% (для объекта «доходы») и 20% (для «доходов минус расходы»).

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наталья коновалова
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