ФНС: алгоритм перехода с НПД на патент

Переход самозанятых с налога на профессиональный доход (НПД) на патентную систему налогообложения (ПСН) требует подачи заявления не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН. Нарушение срока приведет к автоматическому переходу на общий режим.

Физлица, утратившие статус плательщика НПД, могут перейти на ПСН в течение 20 календарных дней после снятия с учета. Для действующих ИП переход происходит с даты прекращения действия режима НПД, а для впервые регистрирующихся — с момента получения статуса предпринимателя.

Заявление на патент ИП необходимо подать в налоговый орган заранее — не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН.

Как отметила ФНС в письме от 27.02.2025 № СД-4-3/2024@, ключевым документом для перехода остается заявление на получение патента. Его можно подать лично, через представителя, отправить по почте или в электронном виде по ТКС. Налоговые органы обязаны рассмотреть запрос в течение 5 рабочих дней. И либо выдать патент, либо направить отказ.

Переход на патентную систему доступен только для видов деятельности, разрешенных региональным законодательством. Если предприниматель не успеет уведомить ФНС в 20-дневный срок, он автоматически перейдет на общую систему налогообложения, что может привести к увеличению фискальной нагрузки.