НДС при УСН не идет ни в доходы, ни в расходы

При определении суммы дохода исключается предъявленный покупателю НДС и туристический налог.
В расходах исходящий НДС, который компания на УСН платит в бюджет, тоже учесть нельзя.
То есть НДС, предъявленный покупателям, не идет в доходы и в расходах не учитывается.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2025 № 03-11-11/113457.
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