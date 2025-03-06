НДС при УСН не идет ни в доходы, ни в расходы

С 2025 года при получении оплаты от покупателя в доход по УСН идет не вся сумма, а за минусом НДС (если на УСН есть НДС).

При определении суммы дохода исключается предъявленный покупателю НДС и туристический налог.

В расходах исходящий НДС, который компания на УСН платит в бюджет, тоже учесть нельзя.

То есть НДС, предъявленный покупателям, не идет в доходы и в расходах не учитывается.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2025 № 03-11-11/113457.