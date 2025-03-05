Набиуллина: россиянам нужно запретить открывать много банковских карт. Это поможет бороться с дропперами

В Центробанке обсуждают введение «разумного» ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

По ее словам, мера направлена на борьбу с дропперами – посредниками, использующими множество карт для обналичивания и вывода похищенных мошенниками денег.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», – подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что аналогичные меры уже внедрены в Казахстане. С января 2025 года там банки не могут открывать одному клиенту более пяти карт в одном банке или трех карт в трех разных банках — без дополнительной проверки на риски отмывания денег и финансирования терроризма.