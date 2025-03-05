Банковские карты

Набиуллина: россиянам нужно запретить открывать много банковских карт. Это поможет бороться с дропперами

Эльвира Набиуллина отметила, что обычных граждан мера не затронет.

В Центробанке обсуждают введение «разумного» ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

По ее словам, мера направлена на борьбу с дропперами – посредниками, использующими множество карт для обналичивания и вывода похищенных мошенниками денег.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт»,подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что аналогичные меры уже внедрены в Казахстане. С января 2025 года там банки не могут открывать одному клиенту более пяти карт в одном банке или трех карт в трех разных банках — без дополнительной проверки на риски отмывания денег и финансирования терроризма.

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