Не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве

В письме Роструда от 21.02.2025 № ПГ/01712-6-1 подчеркивается, что работодатель обязан организовать и финансировать предварительные и периодические медосмотры для сотрудников, чья деятельность связана с вредными или опасными условиями, а также для работников пищевой отрасли, медицинских и детских учреждений. Цель таких осмотров — предотвращение профессиональных заболеваний и обеспечение безопасности продукции.
При этом ТК не освобождает совместителей от обязательного медосмотра, даже если он уже пройден по основному месту работы.
Комментарии3
Что-то я не понял что тут написано???
Если человек работает в двух местах (которые подразумевают наличие медосмотра) то он мед осмотр два раза должен проходить?
да
Работодатели должны 2 раза заплатить одному врачу за осмотр одного человека
чё за бред ваще? А зачем???
Отродясь такого не слышал. Прошёл он медосмотр, мед книжка лежит в одном из мест, на другое принесёт копию, может показать живую, а копию сделать на месте....
Приходит чел к врачу - посмотрите на меня... а посмотрите на меня ещё раз!
Ещё... ещё.... оооооо, ещё разочек....
))))))
Кто и что там курит? или пьёт? Их проверить не надо? ОДИН раз?