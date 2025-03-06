Не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве

В письме Роструда от 21.02.2025 № ПГ/01712-6-1 подчеркивается, что работодатель обязан организовать и финансировать предварительные и периодические медосмотры для сотрудников, чья деятельность связана с вредными или опасными условиями, а также для работников пищевой отрасли, медицинских и детских учреждений. Цель таких осмотров — предотвращение профессиональных заболеваний и обеспечение безопасности продукции.

При этом ТК не освобождает совместителей от обязательного медосмотра, даже если он уже пройден по основному месту работы.