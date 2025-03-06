Медосмотры

Не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве

Сотрудники, занятые на производствах пищевой промышленности, должны проходить обязательные медицинские осмотры на каждом месте работы, включая должности по внешнему совместительству.

В письме Роструда от 21.02.2025 № ПГ/01712-6-1 подчеркивается, что работодатель обязан организовать и финансировать предварительные и периодические медосмотры для сотрудников, чья деятельность связана с вредными или опасными условиями, а также для работников пищевой отрасли, медицинских и детских учреждений. Цель таких осмотров — предотвращение профессиональных заболеваний и обеспечение безопасности продукции.

При этом ТК не освобождает совместителей от обязательного медосмотра, даже если он уже пройден по основному месту работы.

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Что-то я не понял что тут написано???

    Если человек работает в двух местах (которые подразумевают наличие медосмотра) то он мед осмотр два раза должен проходить?

    • бух2007
      Бухгалтер

      Если человек работает в двух местах (которые подразумевают наличие медосмотра) то он мед осмотр два раза должен проходить?

      да

      Работодатели должны 2 раза заплатить одному врачу за осмотр одного человека

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        чё за бред ваще? А зачем???

        Отродясь такого не слышал. Прошёл он медосмотр, мед книжка лежит в одном из мест, на другое принесёт копию, может показать живую, а копию сделать на месте....

        Работодатели должны 2 раза заплатить одному врачу за осмотр одного человека

        Приходит чел к врачу - посмотрите на меня... а посмотрите на меня ещё раз!

        Ещё... ещё.... оооооо, ещё разочек....

        ))))))

        Кто и что там курит? или пьёт? Их проверить не надо? ОДИН раз?