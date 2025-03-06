В Госдуму внесен законопроект о пособиях для предпенсионеров

Безработные предпенсионеры могут получить право на пособие по безработице до момента трудоустройства или до выхода на пенсию.

Законопроект о предоставлении дополнительных гарантий социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста с поправками в ст. 48 федерального закона «О занятости населения в РФ» внесен в начале марта в Госдуму партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Предпенсионерам, оставшимся без работы, могут продлить выплату пособия по безработице до момента трудоустройства или назначения пенсии. Сейчас поддержку предоставляют не более 12 месяцев, а суммарно — до полутора лет.

Авторы инициативы подчеркивают, что предпенсионеры (граждане за 5 лет до выхода на пенсию, включая досрочную) сталкиваются с повышенными рисками увольнения, снижения доходов и трудностями при поиске работы.

«Пособие не заменяет зарплату, но служит критической поддержкой в сложной ситуации. Лишать людей такой помощи недопустимо», — заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, участвующий в разработке проекта.

Правительство РФ в своем заключении указало на противоречия инициативы целям пособия — стимулировать поиск работы и сокращать период безработицы. В кабмине также отметили отсутствие финансового обоснования и терминологические неточности, рекомендовав доработать документ.

В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу через 30 дней со дня официального опубликования.