Из-за новых правил иностранцы перестали скупать сим-карты

Не все иностранцы могут зарегистрировать биометрию для получения сим-карты. Образец голоса нужно записывать на русском языке, которого турист может не знать.

С января по февраль 2025 года продажи сим-карт клиентам с иностранными паспортами упали в пять раз по сравнению с концом 2024 года. Раньше на иностранцев приходилось 10-30% продаж мобильных операторов.

1 января 2025 году начали действовать поправки в закон «О связи». Иностранцы, которые хотят пользоваться мобильной связью в РФ, должны зарегистрироваться на Госуслугах и в Единой биометрической системе (ЕБС). Затем они смогут купить сим-карты, но не больше 10 штук в одни руки. Также оператор потребует от абонента идентификационный номер мобильного телефона (IMEI), чтобы сим-карту не могли переставить в другой смартфон.

Иностранцы уже жалуются на проблемы с получением сим-карт. Например, гражданин Швейцарии решил зарегистрироваться в ЕБС, но образец голоса нужно записать на русском языке, которого он не знает. Об этом пишут «Известия».

«Согласно новым правилам, нельзя приобрести симки без биометрии, СНИЛС и много другого — это делает рынок более прозрачным и контролируемым. Но естественным образом отсекает всех тех, у кого нет права на их покупку, в том числе нелегальных мигрантов», — сказал сотрудник компании по продаже сим-карт.

Продажи сим-карт иностранным абонентам снизились почти до нуля, туристы фактически остались без связи. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в таких условиях возникнет «серый» рынок.

Недавно мы писали, что власти хотят распространить самозапрет на получение иностранных звонков.