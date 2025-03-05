Власти хотят распространить самозапрет на получение иностранных звонков

Чтобы защитить себя от мошенников, которые находятся в других странах, абонентам разрешат устанавливать самозапрет на прием вызовов с иностранных номеров.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко предложил распространить возможности самозапрета на звонки с иностранных номеров, а также с территории других государств.

«На сегодняшний день большая доля мошеннических звонков осуществляется как с использованием иностранных номеров, так и с территории иностранных государств», — сказал Григоренко.

Кроме того, на Госуслугах хотят запустить жизненную ситуацию «Борьба с мошенничеством». В ней соберут все сервисы по борьбе с мошенниками: от установки самозапретов до обучения информационной грамотности.

Недавно мы писали, что в Минцифры подготовили поправки в закон «О связи», по которым абоненты смогут запретить покупку сим-карты от их имени, но без личного присутствия. Это нужно, чтобы мошенники не могли по поддельной доверенности и скомпрометированным паспортным данным оформить номер телефона.

С 1 марта 2025 года клиенты банков могут установить самозапрет на кредиты. Всего за два дня этой услугой воспользовались почти 2 млн россиян.