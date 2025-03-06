Компания впервые победила ФНС в споре о контролируемых сделках

Компания «Вымпелком» оспорила акт о назначении проверки по сделкам с трансфертным ценообразованием, а потом смогла отменить доначисления налога на 177,2 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы принял сторону компании «Вымпелком» в деле о доначислениях налога прибыль на сумму 177,2 млн рублей по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами. Претензии ФНС были к договору с голландской фирмой Veon Wholesale Services B.V. по оказанию услуг на 1,6 млрд рублей.

Если сделки проходят между взаимозависимыми лицами, то о них нужно сообщать в налоговую. Инспекторы могут назначить проверку в течение двух лет с момента такого извещения, но с 26 марта 2024 года порядок изменили. Теперь срок уведомления не важен, ФНС просмотрит все сделки за три года до назначения проверки.

«Вымпелком» заключил контролируемую сделку в 2017 году, о ней ФНС уведомили в мае 2018 года, а в октябре того же года направили уточненное уведомление, куда включили еще один договор. Инспекторы назначили проверку по трансфертному ценообразованию (ТЦО) только в декабре 2020 года и завершили ее в 2023 году. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Сначала компания решила обжаловать сам факт назначения проверки, который выходил за двухлетний срок, однако суд принял сторону ФНС и отсчитал срок с момента второго уведомления. Дело дошло до Конституционного суда, где решили, что срок для проверки нужно отсчитывать с даты того уведомления, в котором были значимые для проверки сведения. Акт о назначении проверки признали незаконным.

Затем «Вымпелком» взялся оспаривать налоговые доначисления на 177,2 млн рублей. Аргумент бизнеса — если проверка была назначена незаконно, то и ее решения не должны вступать в силу. Представители ФНС считают, что акты о назначении проверки и о доначислении не влияют друг на друга.

В этом споре Арбитражный суд встал на сторону бизнеса и признал доначисление по ТЦО незаконным.