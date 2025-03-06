💪 С 2025 года на сдаче ГТО можно заработать. Налоговики подсказали как

УФНС напомнило о финансовой выгоде для граждан, выполнивших нормативы ГТО, в виде получения нового стандартного налогового вычета по НДФЛ.

С 2025 года выполнившие нормативы комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») и имеющие соответствующий знак отличия, могут претендовать на вычет по НДФЛ. Для этого необходимо не только получить или подтвердить знак ГТО, но и пройти диспансеризацию.

Размер вычета — 18 000 рублей в год, что позволит вернуть до 2 340 рублей (13% от суммы).

Как сообщает УФНС, оформить получение вычета можно через работодателя, предоставив:

копию удостоверения о награждении знаком ГТО или копию/выписку из приказа Минспорта (или подтвердить повторную сдачу нормативов, если не впервые);

справку о прохождении диспансеризации.

Вычет доступен в любом месяце года и сразу на всю сумму, но не ранее подтверждения права на него.

При этом отражение знака ГТО в личном кабинете налогоплательщика не предусмотрено.