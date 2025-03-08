Средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 банках впервые упала ниже 20%

По полугодовым депозитам средние ставки вернулись на уровень начала ноября 2024 года, а средние ставки по вкладам на год впервые с ноября 2024 года опустились ниже 20%.

Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов в топ-20 банках по объему депозитного портфеля на 3 марта 2025 года маркетплейса Финуслуги. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Ставки по вкладам на полгода в топ-20 банках упали ниже уровня ключевой ставки на всех измеряемых сроках. Средние ставки в топ-20 банках по полугодовым вкладам опустились до 20,89%. Впервые отметку в 21% полугодовые вклады превысили в ноябре 2024 года.

По состоянию на 3 марта средние ставки в топ-20 банках по трехмесячным вкладам составляли 20,48%, по полугодовым – 20,78%, по годовым – 19,81%.

Банк России 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. С этого момента средние ставки в топ-20 банках снизились на 0,63 п.п. по трехмесячным и по полугодовым вкладам, а также на 0,86 п.п. по годовым.

Ранее мы сообщали, что спрос на вклады упал на 7% из-за снижения ставок.