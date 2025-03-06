🔥 Составьте учетную политику с помощью нового конструктора от «Клерка»

Наш конструктор поможет сформировать учетную политику компании для бухгалтерского или налогового учета.

«Клерк» обновил для бухгалтеров инструмент — «Конструктор учетной политики».

Теперь пользователи могут сформировать учетную политику организации для целей бухгалтерского или налогового учета за 2025 год с учетом всех изменений.

Вам нужно просто выбирать из предложенных вариантов в пунктах учетной политики подходящие для вашей компании, а затем сформировать и скачать готовый файл с приказом в формате doc.

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 , в котором урегулированы также вопросы раскрытия и изменения учетной политики.

Протестируйте «Конструктор учетной политики», напишите в комментариях свои предложения и пожелания по его улучшению, мы к вам прислушаемся.