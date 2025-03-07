В Ассоциации менеджеров расскажут о новых правилах в закупках

С 1 января начали действовать поправки, которые изменили правила в закупках. Кабмин теперь может устанавливать запреты на иностранные товары, работы и услуги. Узнайте больше о том, как работать в новых условиях!

13 марта 2025 года Ассоциация менеджеров совместно с Альянсом «Лидеры Закупок» соберет Комитет по управлению закупочной деятельностью, чтобы обсудить последние изменения в национальном режиме в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ.

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки, унифицирующие правила национального режима в закупках по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Теперь правительство может устанавливать запреты, ограничения и преимущества для иностранных товаров, работ и услуг, что приводит к необходимости пересмотра подходов к проведению закупочных процедур.

В мероприятии примут участие эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они проведут лекцию и ответят на вопросы гостей, связанные с нововведениями и неопределенностью заказчиков и поставщиков.

Модератором встречи выступит Виктор Симоненко, председатель Комитета по управлению закупочной деятельностью, заместитель генерального директора по развитию «Росэлторг». Также к участию приглашены представители Минпромторга и эксперты в области закупок, которые успешно адаптировались к новым требованиям и готовы поделиться практическим опытом.

Встреча состоится 13 марта 2025 года в 10:00. Адрес: отель Glenver Garden по адресу: г. Москва, Кожевническая ул., 4.