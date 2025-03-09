Дела о дистанционных хищениях предложено расследовать по-новому

Госдума начала рассматривать в первом чтении внесенный депутатами и сенаторами законопроект с изменениями в ст. 152 УПК, который уточнит место производства предварительного расследования.

Документ подготовлен для разрешения вопросов, возникающих при определении подследственности в ходе расследования дистанционных хищений и обеспечения прав потерпевших.

Такие преступления очень часто связаны с большим числом потерпевших, которые могут находиться в разных регионах, и злоумышленников из других субъектов РФ или иностранных государств. Таким образом, производство предварительного следствия по месту нахождения обвиняемого не всегда возможно, поясняет киберполиция МВД.

С учетом этого, законопроект предлагает:

определить местом производства предварительного расследования — место нахождения большинства потерпевших или свидетелей ;

наделить руководителя следственного органа федерального уровня полномочием определять место производства предварительного расследования, если преступление совершено иностранцем или лицом без гражданства и направлено против интересов РФ.

Продолжение рассмотрения законопроекта в ГД намечено на 5 апреля.