Дела о дистанционных хищениях предложено расследовать по-новому

Документ подготовлен для разрешения вопросов, возникающих при определении подследственности в ходе расследования дистанционных хищений и обеспечения прав потерпевших.
Такие преступления очень часто связаны с большим числом потерпевших, которые могут находиться в разных регионах, и злоумышленников из других субъектов РФ или иностранных государств. Таким образом, производство предварительного следствия по месту нахождения обвиняемого не всегда возможно, поясняет киберполиция МВД.
С учетом этого, законопроект предлагает:
определить местом производства предварительного расследования — место нахождения большинства потерпевших или свидетелей;
наделить руководителя следственного органа федерального уровня полномочием определять место производства предварительного расследования, если преступление совершено иностранцем или лицом без гражданства и направлено против интересов РФ.
Продолжение рассмотрения законопроекта в ГД намечено на 5 апреля.
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