КС РФ определил условия оплаты труда педагогов с неполной нагрузкой

Педагогические работники, чья нагрузка меньше установленной нормы, имеют право на зарплату не ниже МРОТ, исчисленного пропорционально отработанным часам. Это следует из решения Конституционного суда.

Он рассмотрел жалобу учителя из Алтайского края, оспорившего положения ТК об оплате труда при неполной учебной нагрузке. Поводом стало снижение зарплаты педагога после отмены дополнительной работы и установления нагрузки ниже нормы в 18 часов в неделю.

Суд подтвердил конституционность статей 93 и 133 ТК, указав, что зарплата педагогов с неполной нагрузкой должна рассчитываться исходя из полной ставки и пропорционально отработанным часам. При этом оплата за полную ставку не может быть ниже МРОТ, а дополнительные выплаты за особые условия труда начисляются сверх этой суммы.

В постановлении от 05.03.2025 № 10-П КС подчеркнул, что такой подход исключает дискриминацию учителей с сокращенной нагрузкой и гарантирует соблюдение конституционных принципов справедливости и равенства.