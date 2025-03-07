КС РФ определил условия оплаты труда педагогов с неполной нагрузкой

Он рассмотрел жалобу учителя из Алтайского края, оспорившего положения ТК об оплате труда при неполной учебной нагрузке. Поводом стало снижение зарплаты педагога после отмены дополнительной работы и установления нагрузки ниже нормы в 18 часов в неделю.
Суд подтвердил конституционность статей 93 и 133 ТК, указав, что зарплата педагогов с неполной нагрузкой должна рассчитываться исходя из полной ставки и пропорционально отработанным часам. При этом оплата за полную ставку не может быть ниже МРОТ, а дополнительные выплаты за особые условия труда начисляются сверх этой суммы.
В постановлении от 05.03.2025 № 10-П КС подчеркнул, что такой подход исключает дискриминацию учителей с сокращенной нагрузкой и гарантирует соблюдение конституционных принципов справедливости и равенства.
Начать дискуссию