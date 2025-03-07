С 2026 года решения о блокировке счетов будут приниматься более оперативно

Банки и налоговые органы с 1 января 2026 года станут взаимодействовать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при блокировке счетов организаций и чтобы обмениваться документами.

Эти изменения не вводят новых оснований для блокировки, но делают механизм более эффективным, что косвенно усиливает давление на компании с нарушениями в налоговой отчетности или платежах.

Согласно указанию ЦБ от 25.11.2024 № 6952-У, банки обязаны проверять форматы документов, полученных от налоговых органов, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения. Речь идет о решениях о блокировке счетов или отмене таких ограничений. Результаты проверки направляются в ИФНС в виде уведомления с указанием даты и времени завершения процедуры.

Если документы не приняты из-за нарушений формата, налоговики могут исправить ошибки и отправить их повторно. Дата получения банком решения о блокировке считается после успешной проверки форматов.

Обмен документами будет идти через СМЭВ с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.

Банки также обязаны направлять в ФНС данные об остатках средств на счетах организаций и сообщения о неисполнении поручений.

Обновленный порядок взаимодействия банков и налоговых органов затронет и организации — решения о блокировке будут приниматься более оперативно, т. к. автоматизация снизит влияние человеческого фактора, а также сделает намного прозрачнее для ФНС информацию об остатках средств на счетах компаний и фактах неисполнения поручений. Это упростит ФНС контроль за финансовыми операциями организаций, повысив вероятность выявления нарушений.

С 2026 года утратит силу предыдущее положение ЦБ от 2014 года, регулировавшее электронный документооборот между банками и налоговиками.