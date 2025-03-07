Для НДФЛ выходное пособие при сокращении надо пересчитать по правилам декретных

Три средних заработка при увольнении сотрудников по сокращению штата не облагаются НДФЛ. Но с 2025 года действуют особые правила расчета для определения необлагаемого НДФЛ-лимита.

Трехкратный размер среднего заработка надо исчислить в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком. То есть расчет идет по нормам закона № 255-ФЗ.

Полученный результат надо сравнить с пособием, которое рассчитано по нормам ТК. Если начисленное пособие оказалось выше, чем рассчитанное по правилам для декретных, превышение облагается НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-04-05/120765.

Порядок расчета НДФЛ-лимита Минфин не пояснил, потому что это не его компетенция.

Напомним, при расчете декретных заработок за 2 года (даже если он был у разных работодателей) надо делить на 730. При этом есть норма о замене лет, об исключении некоторых периодов из 730 дней.

Бухгалтеры интересуются, как учесть все эти нюансы, задают вопросы Минфину, но ответов на них нет.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письмах от 22.11.2024 № 03-04-06/117554, от 13.12.2024 № 03-04-05/126512.

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