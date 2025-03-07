Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

Даже если компания не производит начисления и выплаты физлицам, она все равно обязана сдавать РСВ.

В нем будут нулевые показатели, поясняет Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-15-05/26896.

Нулевые РСВ позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают срок сдачи РСВ, от тех, кто не производит в конкретном периоде выплат физлицам и не ведет деятельность.

Заполнить нулевой РСВ не сложно, отмечает Минфин.

В нулевом РСВ будут такие листы: титульный лист;

раздел 1 без приложений;

раздел 3 с нулями и прочерками.

При этом в поле «Тип плательщика» раздела 1 РСВ надо указать специальный код «2».

Напомним, нулевые РСВ без зарплаты сдают только организации. ИП нулевые РСВ не сдают. Но если у ИП в начале года были сотрудники, то он сдает РСВ до конца года.