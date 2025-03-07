Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

В нем будут нулевые показатели, поясняет Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-15-05/26896.
Нулевые РСВ позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают срок сдачи РСВ, от тех, кто не производит в конкретном периоде выплат физлицам и не ведет деятельность.
Заполнить нулевой РСВ не сложно, отмечает Минфин.
В нулевом РСВ будут такие листы:
титульный лист;
раздел 1 без приложений;
раздел 3 с нулями и прочерками.
При этом в поле «Тип плательщика» раздела 1 РСВ надо указать специальный код «2».
Напомним, нулевые РСВ без зарплаты сдают только организации. ИП нулевые РСВ не сдают. Но если у ИП в начале года были сотрудники, то он сдает РСВ до конца года.
С 2025 года действует новая форма РСВ. Правильно заполнять новую отчетность, декларации по налогу на прибыль и имущество, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе уже есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 10 900 рублей вместо
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Комментарии1
у меня нулевые не отправляються. это только если в предыдущих отчетах были начисления