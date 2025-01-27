После увольнения последнего сотрудника ИП продолжает сдавать РСВ до конца года

Расчетный период по страховым взносам – календарный год. Таким образом, если последний сотрудник ИП был уволен в январе, до конца 2025 года он должен сдавать РСВ.

Обсуждение этого вопроса ведут наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Последний сотрудник ИП ушел в отпуск с последующим увольнением, за который получил деньги еще в декабре. 15.01.2025 он был уволен.

Автор темы хотела бы прекратить сдачу зарплатных отчетов, но коллеги подсказывают, что РСВ и раздел 2 формы ЕФС-1 придется сдавать.

Даже если в январе сотруднику не начислялась зарплата, но у него шел стаж, его необходимо отразить в ПСФЛ за январь и РСВ за 1 квартал с нулевыми показателями.

Затем до конца года ИП придется сдавать нулевой РСВ. И только со следующего года можно прекратить сдачу РСВ.

Ранее разъяснение по этому поводу давала ФНС на своем сайте.

Кстати, коллеги рассказывают, что даже через несколько лет после того, как ИП перестал быть работодателем, ИФНС регулярно шлет уведомления о несдаче РСВ. Каждый квартал бухгалтеру приходится оправдываться, что обязанности сдавать этот отчет у ИП нет.