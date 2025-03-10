СРО аудиторов подготовит изменения в ПБУ 18/02

Правление СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) обсудило подготовку Плана действий в рамках государственной политики в сфере бухучета и аудита, а также утвердило методические рекомендации по учету изменений ставки налога на прибыль.

28.02.2025 состоялось очное заседание Правления СРО ААС. Участники обсудили работу в рамках Плана действий по исполнению мероприятий в рамках госполитики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудита до 2030 года, о котором мы писали ранее.

Правление также решило подготовить проект изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Дополнительно утверждены Методические материалы по ПБУ 18/02, разъясняющие порядок учета эффекта от повышения базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% в отчетности за 2024 год.

Методические материалы, разработанные Комитетом по стандартизации и методологии учета СРО ААС, содержат указания по пересчету отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31.12.2024.

Пересчет делают в соответствии с п. 14, 15 и 20 ПБУ 18/02, а также п. 61А МСФО (IAS) 12.

Эффект от изменения ставки следует отражать в отчетности за 2024 год: в отчете о финансовых результатах (строка 2412) или в составе капитала (строка 2530), в зависимости от характера операций.

Документы доступны на сайте СРО ААС в разделе «Методические материалы, разъяснения и рекомендации».