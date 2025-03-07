Трудовые отношения

Депутаты хотят сократить рабочую неделю до 30 часов

В КПРФ подготовили свою версию Трудового кодекса на 765 страниц. Основные изменения касаются продолжительности работы и защиты прав родителей с детьми.

Фракция КПРФ внесла в Госдуму новый проект ТК, в котором предлагают ограничить продолжительность рабочей недели 30 часами.

Кроме того, одиноким родителям с детьми младше 14 лет дадут право на сокращенное рабочее время, они смогут уходить домой на час раньше. Также работодатели не смогут привлекать к работе с ненормированным рабочим днем женщин в первые месяцы после родов. Им предоставят право на посещение поликлиник в любое удобное время для консультаций и осмотров.

Если женщины работают в сельской местности, то им на 30% повысят оплату труда на работах, где рабочий день разделен на две части с перерывом более двух часов.

По мнению депутатов, изменения позволят улучшить условия сотрудников и демографическую ситуацию в стране. В новой версии проекта ТК 765 страниц.

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Егор Зинченко
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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Комментарии

2
  • Евгения

    В КПРФ подготовили свою версию Трудового кодекса на 765 страниц.

    трудятся в поте лица, так выгорание себе заработают!))))