Депутаты хотят сократить рабочую неделю до 30 часов

Фракция КПРФ внесла в Госдуму новый проект ТК, в котором предлагают ограничить продолжительность рабочей недели 30 часами.
Кроме того, одиноким родителям с детьми младше 14 лет дадут право на сокращенное рабочее время, они смогут уходить домой на час раньше. Также работодатели не смогут привлекать к работе с ненормированным рабочим днем женщин в первые месяцы после родов. Им предоставят право на посещение поликлиник в любое удобное время для консультаций и осмотров.
Если женщины работают в сельской местности, то им на 30% повысят оплату труда на работах, где рабочий день разделен на две части с перерывом более двух часов.
По мнению депутатов, изменения позволят улучшить условия сотрудников и демографическую ситуацию в стране. В новой версии проекта ТК 765 страниц.
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Комментарии2
трудятся в поте лица, так выгорание себе заработают!))))
им бы рабочую неделю сокращенную - только всем бы польза от этого была бы!