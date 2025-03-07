В списке параллельного импорта станет меньше косметики и бытовой химии

В Минпромторге считают, что российские производители добились успеха в запуске бытовой химии и косметики, а значит завозить иностранные товары по параллельному импорту больше не нужно.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что изменения в списке товаров для параллельного импорта в основном затронут косметику и бытовую химию.

«Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются. Но основной подход направлен на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт», — сказал Чекушов.

Также он добавил, что эти изменения призваны сократить список зарубежных товаров в тех областях, где российские производители уже добились успеха и вышли на полное самообеспечение.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг собирается обновить в первом квартале 2025 года.

Мы писали, что с 10 марта станет меньше товаров для параллельного импорта.