Компания не заплатила налог по УСН за продажу здания директору, но налоговики это обнаружили

В ходе проверки налоговики обнаружили, что компания совершила сделку по реализации недвижимости в пользу взаимозависимого лица, (своего руководителя) и укрыла доход от этой операции.

Доход по сделке продажи недвижимости директору не был отражен в декларации по УСН.

Об этой истории поведало региональное УФНС.

Налоговики провели экспертизу рыночной стоимости проданного объекта недвижимости. Результаты экспертизы выявили, что его стоимость на момент совершения сделки – 7 370 млн рублей.

Юрлицо было привлечено к налоговой ответственности за умышленное занижение налоговой базы по УСН.

По итогам проверки сумма доначисленного налога составила 2, 4 млн рублей, а сумма штрафа за несвоевременную уплату налога – 240,774 тыс. рублей.