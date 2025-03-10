Компания не заплатила налог по УСН за продажу здания директору, но налоговики это обнаружили

Доход по сделке продажи недвижимости директору не был отражен в декларации по УСН.
Об этой истории поведало региональное УФНС.
Налоговики провели экспертизу рыночной стоимости проданного объекта недвижимости. Результаты экспертизы выявили, что его стоимость на момент совершения сделки – 7 370 млн рублей.
Юрлицо было привлечено к налоговой ответственности за умышленное занижение налоговой базы по УСН.
По итогам проверки сумма доначисленного налога составила 2, 4 млн рублей, а сумма штрафа за несвоевременную уплату налога – 240,774 тыс. рублей.
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