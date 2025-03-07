Центробанк снова продлил ограничения на снятие наличной валюты

Валютные ограничения по снятию наличных с банковских счетов будут действовать как минимум до 9 сентября.

Банк России продлил ограничения по снятию наличных долларов и евро до 9 сентября 2025 года.

Клиенты банков, у которых валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, попадают под ограничение со стороны Центробанка. Они не могут снимать больше 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Оставшиеся средства можно получить в рублях.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сказано на сайте ЦБ.

Также для банков на шесть месяцев продлили запрет удерживать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Сейчас валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдают в рублях. Однако сумма снятия не может быть меньше официального курса ЦБ на день выплаты.