С 2025 года ужесточили правила для зарубежных счетов

У владельцев счетов за границей появились новые и более широкие обязанности в части отчетности по ним в России.

С 2025 года владельцы зарубежных счетов должны:

предоставлять в налоговые органы более подробные отчеты о движении средств.

своевременно декларировать доходы, поступившие на зарубежные счета.

Штрафы за нарушения такие:

непредоставление отчетности — до 50 000 рублей за каждый случай;

за неуплату налогов с доходов на зарубежных счетах — штраф составит до 40% от суммы неуплаченного налога.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат 20 лет опыта в сфере аудита, налогового консалтинга, сопровождения ВЭД, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.

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