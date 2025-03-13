С 2025 года ужесточили правила для зарубежных счетов

С 2025 года владельцы зарубежных счетов должны:
предоставлять в налоговые органы более подробные отчеты о
движении средств.
своевременно декларировать доходы, поступившие на
зарубежные счета.
Штрафы за нарушения такие:
непредоставление отчетности — до 50 000 рублей за каждый
случай;
за неуплату налогов с доходов на зарубежных счетах — штраф составит до 40% от суммы неуплаченного налога.
Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат 20 лет опыта в сфере аудита, налогового консалтинга, сопровождения ВЭД, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.
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