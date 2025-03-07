Уведомление о приеме иностранца подали не по месту работы: какие риски?

Пользователь форума «Клерка» отправил уведомление о приеме иностранца не по адресу фактической работы и просит совета, как исправить ситуацию.

На форуме «Клерка» пользователь Z0L0TK0 рассказал о неприятной ситуации: уведомление о приеме иностранного работника было отправлено в МВД не по месту его фактической работы, а по адресу регистрации ИП. Эти адреса находятся в одном городе, но в разных районах.

Теперь пользователь сомневается, как поступить дальше. Он видит два варианта:

Уволить иностранца и снова принять на работу, подав уведомление уже по правильному адресу. Оставить как есть и подать уведомление от имени иностранца уже по месту его работы.

Кто сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и какие есть риски в этой теме форума. Ваши советы помогут быстрее разобраться!