Трудовые отношения

Уведомление о приеме иностранца подали не по месту работы: какие риски?

Пользователь форума «Клерка» отправил уведомление о приеме иностранца не по адресу фактической работы и просит совета, как исправить ситуацию.

На форуме «Клерка» пользователь Z0L0TK0 рассказал о неприятной ситуации: уведомление о приеме иностранного работника было отправлено в МВД не по месту его фактической работы, а по адресу регистрации ИП. Эти адреса находятся в одном городе, но в разных районах.

Теперь пользователь сомневается, как поступить дальше. Он видит два варианта:

  1. Уволить иностранца и снова принять на работу, подав уведомление уже по правильному адресу.

  2. Оставить как есть и подать уведомление от имени иностранца уже по месту его работы.

Кто сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и какие есть риски в этой теме форума. Ваши советы помогут быстрее разобраться!

Егор Зинченко
Авторское право

Как подготовиться к суду по делу нарушении авторского права: руководство для ответчиков

Дела, связанные с нарушением интеллектуальной собственности, особенно в сфере авторских прав на фотографические произведения, приобрели массовый характер в Российской Федерации с 2022 года. Такие компании, как «Восьмая заповедь», ИП Лаврентьев, «Пейзаж», «Ю1» и другие, инициируют тысячи исков ежегодно, что сформировало феномен «массовых исков».

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Начать дискуссию