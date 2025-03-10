Для транспортного налога надо суммировать мощность всех двигателей на одном авто

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-05-06-04/106758.
«С помощью совокупной мощности двигателей идет привод транспортных средств в движение, их длительный пробег и перемещение в пространстве, то есть использование авто по прямому назначению», – говорится в письме.
В этой связи за основу налоговой базы не может приниматься мощность какого-либо одного из двигателей.
Есть решение ВС от 01.06.2023 № АКПИ23-240, в котором также сделан вывод, что для транспортного налога надо учитывать номинальную мощность всех двигателей, обеспечивающих единовременный или поочередный привод транспортного средства.
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